«Никто не сомневается»: названы причины недолива на АЗС
Российские заправки попались на обмане автомобилистов. И проверить недолив нельзяПодробнее
Эксперт объяснил, что Росстандарт не раскрыл методологию, благодаря которой установлено, что на каждой пятой заправке не доливают топливо. Не сказано, каким образом проводилось исследование. Есть только результаты: общее количество проверенных АЗС и количество АЗС, где выявили недолив. Поэтому результаты ведомства могут быть не совсем корректными. Однако в фактах недолива не приходится сомневаться.
«Но то, что проблема такая имеет место, это точно. Здесь вряд ли кто-то будет в этом сомневаться. Проблему недоливов еще в прошлом году достаточно активно обсуждали», — заявил Баженов.
Он объяснил, что заправки предпочитают оставаться в сером сегменте рынка. По его словам, ситуация заключается в том, что компании не видят стимулов для перехода в легальный рынок. Они опасаются больше издержек от нахождения в легальном топливном поле, чем риска от последствий нахождения в нелегальном.