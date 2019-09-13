«Никто не сомневается»: названы причины недолива на АЗС

Российские заправки попались на обмане автомобилистов. И проверить недолив нельзя Подробнее

Эксперт объяснил, что Росстандарт не раскрыл методологию, благодаря которой установлено, что на каждой пятой заправке не доливают топливо. Не сказано, каким образом проводилось исследование. Есть только результаты: общее количество проверенных АЗС и количество АЗС, где выявили недолив. Поэтому результаты ведомства могут быть не совсем корректными. Однако в фактах недолива не приходится сомневаться.

«Но то, что проблема такая имеет место, это точно. Здесь вряд ли кто-то будет в этом сомневаться. Проблему недоливов еще в прошлом году достаточно активно обсуждали», — заявил Баженов.

Он объяснил, что заправки предпочитают оставаться в сером сегменте рынка. По его словам, ситуация заключается в том, что компании не видят стимулов для перехода в легальный рынок. Они опасаются больше издержек от нахождения в легальном топливном поле, чем риска от последствий нахождения в нелегальном.