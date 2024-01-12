Эксклюзив 12 января 2024, 18:09 «Никто не работает». Руководство ДК в краснодарском селе уволилось после скандала со спектаклем для взрослых Сотрудница ДК в краснодарском Шабельском: все руководство уволилось 11 января Фото: скриншот видео

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В селе Шабельское Щербиновского района Краснодарского края разгорелся скандал из-за непристойного театрализованного представления в местном доме культуры. В итоге вынужденно уволились глава сельского поселения Михаил Игнатенко и все руководство Шабельского СДК. Как рассказали «360» в учреждении, все они покинули должности 11 января.

Нашумевшее представление позиционировалось как спектакль для взрослых. В афише указывался возрастной ценз, однако сельчане, которым, видимо, не так часто приходится посещать развлекательные мероприятия, пришли с детьми. Видео с непристойными сценками, шутками ниже пояса и полуголыми актерами распространилось в соцсетях. Как утверждают в ДК, это и привело к массовым отставкам среди руководства.

«В помещении со вчерашнего дня никто не работает. Никого нет, все уволились. Сам ДК действует», — отметила сотрудница учреждения.

По ее словам, уволилась и руководитель дома культуры Алена Андрейникова. На вопрос о том, случилось ли все это из-за спектакля, собеседница «360» ответила утвердительно. Причины увольнения Михаила Игнатенко она не назвала.

По данным администрации Шабельского сельского поселения, его глава уволился по собственному желанию. Депутаты Совета поселения единогласно приняли отставку Игнатенко 12 января.