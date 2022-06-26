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    26 июня 2022, 11:05

    «Сейчас таких песен никто не пишет». Музыкальный критик объяснил феномен Шатунова

    Критик Соседов: секрет песен Шатунова заключался в их простоте и легкости

    Максим Зинкин

    Ансамбль «Ласковый май» с вокалистом Юрием Шатуновым глубоко запал в душу поклонникам, потому что творчество было очень понятным и легким. Об этом в эфире канала «360» заявил музыкальный критик Сергей Соседов.

    «Это простые мотивные песни, легкие, запоминающиеся. В этом весь секрет. Сейчас таких песен никто не пишет, просто какой-то околомузыкальный материал. А раньше писали именно песни. Всем было понятно, о чем поет Шатунов», — заявил он.

    По его словам, советские слушатели в свое время наелись старыми исполнителями, им нужна была новая звезда на сцене.

    «Ну и его образ, такого милого детдомовца, всем хотелось новых героев. Надоели прежние артисты, приелись — Пугачева, Ротару, Леонтьев, Пьеха. Старая школа поднадоела и чувствовалось, что нужна перестановка на эстраде. Появились группы „Комбинация“, „Вираж“, Витя Цой», — добавил Соседов.

    О смерти Шатунова стало известно в четверг, 23 июня, она произошла из-за сердечной недостаточности на фоне обширного инфаркта.

    Днем 26 июня в Прощальном зале Троекуровского кладбища Москвы проходит церемония прощания с Шатуновым, «360» ведет прямую трансляцию.