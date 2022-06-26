«Сейчас таких песен никто не пишет». Музыкальный критик объяснил феномен Шатунова

Ансамбль «Ласковый май» с вокалистом Юрием Шатуновым глубоко запал в душу поклонникам, потому что творчество было очень понятным и легким. Об этом в эфире канала «360» заявил музыкальный критик Сергей Соседов.

«Это простые мотивные песни, легкие, запоминающиеся. В этом весь секрет. Сейчас таких песен никто не пишет, просто какой-то околомузыкальный материал. А раньше писали именно песни. Всем было понятно, о чем поет Шатунов», — заявил он.

По его словам, советские слушатели в свое время наелись старыми исполнителями, им нужна была новая звезда на сцене.

«Ну и его образ, такого милого детдомовца, всем хотелось новых героев. Надоели прежние артисты, приелись — Пугачева, Ротару, Леонтьев, Пьеха. Старая школа поднадоела и чувствовалось, что нужна перестановка на эстраде. Появились группы „Комбинация“, „Вираж“, Витя Цой», — добавил Соседов.

О смерти Шатунова стало известно в четверг, 23 июня, она произошла из-за сердечной недостаточности на фоне обширного инфаркта.

Днем 26 июня в Прощальном зале Троекуровского кладбища Москвы проходит церемония прощания с Шатуновым, «360» ведет прямую трансляцию.