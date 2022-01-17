«Никто не ожидал такого апокалипсиса». Жители нижегородских деревень пожаловались на невыносимую жизнь от агрокомплекса

Жители трех нижегородских деревень Ивонькино, Телятьево и Квасово, входящих в городской округ Бор, уже несколько месяцев жалуются на работу тепличного комплекса «Нижегородский». По ночам люди просыпаются от света в теплицах, а зимой постоянно слышат работу генераторов. Подробности претензий к фирме, котора выращивает овощи, сообщило издание NN.RU.

Тепличный комплекс начал работать осенью прошлого года. С тех пор местные деревни при наступлении темного времени суток постоянно погружены в ядовито-желтый свет, который освещает теплицы.

«Они начали светиться еще в начале октября. Кроме света они еще и шумят. Там стоят газовые генераторы. Ночью и во время снегопадов они работают тихо, а когда ударяют морозы шум стоит невыносимый», — рассказала одна из местных жительниц.

Журналисты выяснили, что минимальное расстояние от теплицы до ближайшего жилого дома составляет около 120 метров. Местные жители опасаются, что в случае детонации генераторов их дома сильно пострадают.

Также люди недовольны тем, что агрокомплекс провел дренажную трубу, через которую отводит воду с химикатами в местную реку Везлому — это плохо скажется на экологии. По словам жителей о том, что между их деревнями построят тепличный комбинат, их никто не предупреждал. Изначально речь шла о строительстве нового населенного пункта, но после чиновники все переиграли.

«Позже мы поняли, что здесь строят теплицы, но никто не ожидал такого апокалипсиса: воду забирают, воздух загрязняют, шумят, светят», — отметили собеседники журналистов.

Свои жалобы жители направляли в региональное управление Роспотребнадзора, прокуратуру, районную администрацию и областное правительство. Но разрешить проблему с тепличным комплексом никто не смог.

В пресс-службе администрации городского округа Бор на запрос издания ответили, что в прошлом году получили пять жалоб от жителей на шум и свечение от тепличного комбината. Каждому обратившемуся ответ прислали в письменной форме. В региональном правительстве заявили, что после жалоб на слив сточных вод в реку пробы воды взяли сотрудники Министерства экологии. Если там выявят нарушения, то к виновникам применят административные меры.

Тепличный комплекс принадлежит группе компаний «Рост». Подобные хозяйства расположены еще в 14 регионах России — их разместили вдали от населенных пунктов, поэтому жалоб на них не поступало. По какой причине в Нижегородской области теплицы открыли в близости от деревень — неизвестно.