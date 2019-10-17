Никоненко рассказал, как его контузило на съемочной площадке

В одной из сцен Никоненко должен был пробежать между пушками, которые ведут беглый огонь. У каждого орудия стоял расчет, который заряжал снаряд, и после команды «огонь» вылетала пустая гильза.

«Снова вылетает, заряжают, „огонь“, заряжают. „Стоп“, — сказал режиссер, а снаряд остался в стволе. И вот пошла репетиция, эта пушка сама стрельнула», — обратил внимание артист.

Он стоял рядом, когда пушка выстрелила. Звуковая волна оглушила Никоненко. В больнице ему сказали, что у него повреждена ушная перепонка. Выстрели орудие чуть позже, когда актеру нужно было бежать, трагедия была бы неизбежна.