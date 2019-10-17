Никоненко рассказал, как его контузило на съемочной площадке
Актер Сергей Никоненко рассказал, как во время съемок военной эпопеи Юрия Озерова «Освобождение» его контузило после выстрела из пушки 76 калибра. Из орудия забыли вынуть заряд, передает сайт телеканала «Звезда».
В одной из сцен Никоненко должен был пробежать между пушками, которые ведут беглый огонь. У каждого орудия стоял расчет, который заряжал снаряд, и после команды «огонь» вылетала пустая гильза.
«Снова вылетает, заряжают, „огонь“, заряжают. „Стоп“, — сказал режиссер, а снаряд остался в стволе. И вот пошла репетиция, эта пушка сама стрельнула», — обратил внимание артист.
Он стоял рядом, когда пушка выстрелила. Звуковая волна оглушила Никоненко. В больнице ему сказали, что у него повреждена ушная перепонка. Выстрели орудие чуть позже, когда актеру нужно было бежать, трагедия была бы неизбежна.