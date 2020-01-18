    18 января 2020, 21:12

    «Никому не интересно, монтаж это или нет». Блогер из ТikТоk на камеру снес ограждение на трассе в Балашихе

    Екатерина Земская, Кирилл Фролов

    В TikTok выложили видео, на котором легковая машина сносит разделительные пластиковые столбики на шоссе в Подмосковье. Происходящее снято на телефон пассажиром машины. ГИБДД начала проверку. Блогер, выложивший ролик, рассказал «360» подробности.
    «Никому не интересно, монтаж это или нет». Блогер из ТikТоk на камеру снес ограждение на трассе в Балашихе

    Видео опубликовал пользователь с ником Scaro. На кадры наложена музыка из компьютерной игры Super Mario. Пользователи выяснили, что оно снято на Щелковском шоссе в Балашихе.

    В подмосковном управлении ГИБДД после просмотра ролика начали проверку. Полицейские ищут машину, которая снесла ограждение, и ее водителя.

    Автомобилиста объявили в розыск, его личность устанавливают по видеокамерам, рассказал изданию «Подмосковье сегодня» источник в региональном Минтрансе.

    «Водителя обязательно найдут и привлекут к ответственности за езду по встречной полосе и за порчу госимущества», — пообещал собеседник портала.

    В разговоре с «360» Scaro (Степан) заявил, что кадры были сняты больше года назад. Откуда блогер получил видео и был ли участником тех событий, неизвестно.

    Этому видео уже больше года, на него обратили внимание только сейчас. То что я выкладываю, не означает что это видео снимал я. Никому не интересно, монтаж это или нет, главное получить хайп и придумать крутую историю.

    Степан Scaroблогер

    По словам Степана, «есть много сторонних ресурсов, где можно найти подобные материалы».

    «Если я выложу видео от первого лица, о том как я, например, выкидываю деньги, это же не будет означать, что видео принадлежит мне, и я его не скачал из свободного доступа», — добавил собеседник телеканала.

    Scaro занимается дизайнерской покраской автомашин. У него есть своя группа «ВКонтакте» и в Instagram, а также канал на YouTube.

    На видео, где легковушка сбивает столбики, была красная машина с граффити. В соцсетях Scaro есть снимки похожих работ в других цветах.

    Источник фото: Instagram