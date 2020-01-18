«Никому не интересно, монтаж это или нет». Блогер из ТikТоk на камеру снес ограждение на трассе в Балашихе

В TikTok выложили видео, на котором легковая машина сносит разделительные пластиковые столбики на шоссе в Подмосковье. Происходящее снято на телефон пассажиром машины. ГИБДД начала проверку. Блогер, выложивший ролик, рассказал «360» подробности.

Видео опубликовал пользователь с ником Scaro. На кадры наложена музыка из компьютерной игры Super Mario. Пользователи выяснили, что оно снято на Щелковском шоссе в Балашихе.

В подмосковном управлении ГИБДД после просмотра ролика начали проверку. Полицейские ищут машину, которая снесла ограждение, и ее водителя.

Автомобилиста объявили в розыск, его личность устанавливают по видеокамерам, рассказал изданию «Подмосковье сегодня» источник в региональном Минтрансе.

«Водителя обязательно найдут и привлекут к ответственности за езду по встречной полосе и за порчу госимущества», — пообещал собеседник портала.

В разговоре с «360» Scaro (Степан) заявил, что кадры были сняты больше года назад. Откуда блогер получил видео и был ли участником тех событий, неизвестно.

Этому видео уже больше года, на него обратили внимание только сейчас. То что я выкладываю, не означает что это видео снимал я. Никому не интересно, монтаж это или нет, главное получить хайп и придумать крутую историю. Степан Scaro блогер

По словам Степана, «есть много сторонних ресурсов, где можно найти подобные материалы».

«Если я выложу видео от первого лица, о том как я, например, выкидываю деньги, это же не будет означать, что видео принадлежит мне, и я его не скачал из свободного доступа», — добавил собеседник телеканала.

Scaro занимается дизайнерской покраской автомашин. У него есть своя группа «ВКонтакте» и в Instagram, а также канал на YouTube.

На видео, где легковушка сбивает столбики, была красная машина с граффити. В соцсетях Scaro есть снимки похожих работ в других цветах.

Источник фото: Instagram