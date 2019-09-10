Николая Мартона решили выдвинуть в почетные жители Петербурга

Общественные организации Петербурга предложили выдвинуть Мартона в почетные граждане Северной столицы. Эту идею оценила Мельникова. Она пообещала поддержать ее в Законодательном собрании, если ее продвинут.

«Да, безусловно, он удивительный, „народный“ человек. Конечно, он заслуживает. Я с ним работала, это настоящий человек Петербурга», — заявила артистка.

Почетный гражданин Санкт-Петербурга — звание, которое присуждают за большой вклад в культуру, науку, экономику города. Его присваивают один раз в году перед празднованием Дня основания Санкт-Петербурга 27 мая. В 2018-м и 2019-м в северной столице Почетных граждан города не выбирали.