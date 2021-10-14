Николай Валуев призвал перестать обсуждать шутку Нурмагомедова о медали за избиение дагестанцами

Депутат Государственной думы России Николай Валуев заявил, что обсуждение публикации бойца Хабиба Нурмагомедова нужно прекратить. Скандальный пост нельзя трактовать однозначно, рассказал парламентарий «360».

Николай Валуев удивился тому факту, что обсуждение истории с публикацией Хабиба Нурмагомедова продолжается до сих пор.

«Больше всего поражаюсь одному: столько мнений, столько вопросов. А Нурмагомедова вообще кто-нибудь спросил, что он имел в виду? Детский сад. Если человек ляпнул что-то двусмысленное, пусть ответит на вопрос», — рассказал Николай Валуев.

Он выразил мнение о том, что необходимо добиться ответа от самого Хабиба Нурмагомедова. Сам же депутат подчеркнул, что он не из тех людей, которые станут домысливать высказывания, даже если они выглядят не совсем понятно.

«Если бы это было четко понятно, и трактовалось конкретно, тогда мы обсуждаем. А так получается, что он молчит, а мы обсуждаем. Бред», — поделился мнением о публикации Хабиба Нурмагомедова Николай Валуев.

Другой депутат Государственной думы России — Светлана Журова осудила бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова за шутку в адрес ирландского спортсмена Конора Макгрегора. По мнению Журовой, шутка бойца оказалась неудачной.