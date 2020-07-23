Николай Дроздов снялся в ролике журнала Vogue Russia. Он рассказал о полезных свойствах растений

Дроздов в фирменном стиле рассказывает о родиоле розовой, валериане и календуле, а Гудков на фоне в мужских и женских нарядах от итальянского модного дома ухаживает за растениями в оранжерее и листает книги и журналы.

Пользователям очень понравился ролик. Люди предложили журналу сделать постоянную рубрику с Дроздовым, попросили вторую серию и назвали рекламу со знаменитым ученым и телеведущим глотком свежего воздуха.