Николай Дроздов снялся в ролике журнала Vogue Russia. Он рассказал о полезных свойствах растений
Телеведущий Николай Дроздов принял участие в рекламном спецпроекте журнала Vogue Russia, который посвящен экологичной коллекции Gucci. Он снялся в ролике, в котором рассказал о полезных свойствах некоторых растений. Вместе с профессором в ролике появляется шоумен Александр Гудков.
Дроздов в фирменном стиле рассказывает о родиоле розовой, валериане и календуле, а Гудков на фоне в мужских и женских нарядах от итальянского модного дома ухаживает за растениями в оранжерее и листает книги и журналы.
Пользователям очень понравился ролик. Люди предложили журналу сделать постоянную рубрику с Дроздовым, попросили вторую серию и назвали рекламу со знаменитым ученым и телеведущим глотком свежего воздуха.