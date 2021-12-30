Николаевский бульвар будет реконструирован в Краснодаре

Николаевский бульвар реконструируют в Краснодаре. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

В 2022 году будет благоустроена первая зеленая зона от улицы Невкипелого до Валерия Гассия.

Это место, где жители города чаще всего гуляют, поэтому за него они голосовали активнее.

Вдоль улицы Автолюбителей построят велодорожку, на Артезианской появится пешеходная аллея шириной 4,5 метра. Также планируется возведение игрового комплекса с батутами, горками и песочницами, амфитеатр и территория для выгула собак.