Николаев показал вид из больничной палаты в Коммунарке
Российский певец Игорь Николаев показал вид из окна палаты в Коммунарке, куда его положили с подозрением на коронавирус. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на Instagram артиста.
Вирус у Николаева не нашли. На своей личной страничке он выложил видео, снятое из окна больничной палаты. В тексте поста — стихотворение Станислава Куняева.
«Ведь каждый когда-нибудь в небо глядел. Валялся в больничных палатах… Что делать?.. Земля — наш последний удел. И нет среди нас виноватых», — отрывок из стихотворения.
В комментариях подписчики желают артисту поскорее выздоравливать. К пожеланиям также присоединились многие медийные личности, в частности, Николай Фоменко, Игорь Крутой и Елена Воробей.
Ранее стало известно, что советскому и российскому певцу Льву Лещенко, который лежит в больнице Коммунарки с коронавирусом, уже становится лучше. Его перевели из реанимации в палату к жене — рассказал его друг, юморист Владимир Винокур.