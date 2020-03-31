Николаев показал вид из больничной палаты в Коммунарке

Вирус у Николаева не нашли. На своей личной страничке он выложил видео, снятое из окна больничной палаты. В тексте поста — стихотворение Станислава Куняева.



«Ведь каждый когда-нибудь в небо глядел. Валялся в больничных палатах… Что делать?.. Земля — наш последний удел. И нет среди нас виноватых», — отрывок из стихотворения.

В комментариях подписчики желают артисту поскорее выздоравливать. К пожеланиям также присоединились многие медийные личности, в частности, Николай Фоменко, Игорь Крутой и Елена Воробей.

Ранее стало известно, что советскому и российскому певцу Льву Лещенко, который лежит в больнице Коммунарки с коронавирусом, уже становится лучше. Его перевели из реанимации в палату к жене — рассказал его друг, юморист Владимир Винокур.