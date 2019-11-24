  • Николь Кидман появилась на студии звукозаписи. Возможно, скоро появится новый хит

    24 ноября 2019, 10:32

    Кирилл Фролов

    Голливудская актриса Николь Кидман опубликовала в Instagram видео из студии звукозаписи. Она подписала ролик: «Студия Джима Хенсона. Развлекаемся», сообщила Daily Mail. Сейчас этого видео в соцсетях актрисы нет.
    Николь Кидман появилась на студии звукозаписи. Возможно, скоро появится новый хит

    Кидман замужем за австралийским кантри-певцом Китом Урбаном. Интерес к исполнительству 52-летняя актриса проявляла и раньше. Впервые она запела в популярном мюзикле 2001 года «Мулен Руж». Ее дуэт с Юэном Макгрегором Come What May мгновенно стал хитом.

    После этого в том же году Кидман записала еще один хит — Somethin' Stupid с Робби Уильямсом. Это версия известной песни Фрэнка и Нэнси Синатры.

    В 2006-м месте с Хью Джекманом она исполнила кавер на песню Принса Kiss для мультфильма «Делай ноги».

    А вот как эта композиция выглядела в оригинале.

    Также Кидман неоднократно выступала на сцене со своим мужем. В основном, на мероприятиях, посвященных правам женщин. В прошлом году они перепели Your Song Элтона Джона во время поездки в Мексику.

    Иногда пара просто подпевает музыке на радио.