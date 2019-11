Николь Кидман появилась на студии звукозаписи. Возможно, скоро появится новый хит

Кидман замужем за австралийским кантри-певцом Китом Урбаном. Интерес к исполнительству 52-летняя актриса проявляла и раньше. Впервые она запела в популярном мюзикле 2001 года «Мулен Руж». Ее дуэт с Юэном Макгрегором Come What May мгновенно стал хитом.

После этого в том же году Кидман записала еще один хит — Somethin' Stupid с Робби Уильямсом. Это версия известной песни Фрэнка и Нэнси Синатры.

В 2006-м месте с Хью Джекманом она исполнила кавер на песню Принса Kiss для мультфильма «Делай ноги».

А вот как эта композиция выглядела в оригинале.

Также Кидман неоднократно выступала на сцене со своим мужем. В основном, на мероприятиях, посвященных правам женщин. В прошлом году они перепели Your Song Элтона Джона во время поездки в Мексику.

Иногда пара просто подпевает музыке на радио.