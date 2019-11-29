«Никого не убиваю»: продавец собачьего жира из Красноярска рассказал, откуда у него товар

Житель Красноярска, который предлагал на Avito жир из щенков лайки, сам оказался покупателем. Мужчина рассказал «360», что приобретал товар лично для себя и решил избавиться от остатков.

Продавец уточнил, что сам нашел объявление в интернете, потом познакомился с поставщиком. Жир ему был нужен для бытовых нужд.

Полиция Красноярска проверит сообщения о торговце жиром щенков лаек Подробнее

«Интернет пестрит такими объявлениями. <...> Я себе купил. Что осталось, то продаю. <…> Никого не убиваю», — пояснил мужчина.

На размещенное в Сети предложение сначала обратили внимание СМИ. Продавец гарантировал качество товара, который якобы изготавливается из щенков лаек.

Полиция отреагировала должным образом — правоохранительные органы начали проверку после публикаций. Убийство собак попадает под статью УК РФ о жестоком обращении с животными и влечет за собой уголовную ответственность.