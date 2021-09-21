«Никогда не жаловался». Отец пермского стрелка рассказал об отношениях с сыном

Отец стрелявшего в Пермском университете студента рассказал, что не знает, как его сын учился и в какую школу ходил. Однако он подчеркнул, что мальчик не работал, все свое время уделяя учебе, и никогда не становился причиной проблем — на него не было жалоб.

Фрагмент допроса опубликовал Telegram-канал Shot. Мужчина отметил, что уехал в Москву в 2012 году, а его жена переехала в Пермь, получив новую работу. При этом ребенок остался в Глазове с бабушкой. Он стал жить с матерью примерно через два года, переехав к ней. С тех пор отец встречался с ним раз в год, они проводили вместе несколько дней — остальное время общались по телефону или через мессенджеры. Разговаривали почти каждый день, в основном на обычные темы.

«С какими оценками закончил школу, я не знаю. Однако я знаю, что учился без каких-либо проблем, каких-либо жалоб на него не было. <...> Все время я общался с сыном по мобильному телефону, а также через интернет-мессенджеры. О каких-либо проблемах не рассказывал, никогда ни на что не жаловался», — отметил мужчина во время допроса.

Он подчеркнул, что имел с сыном близкие отношения. Однако юноша никогда не говорил про свою личную жизнь, друзей или романтические отношения. Отец никогда не замечал странностей в его поведении, не слышал странных мыслей и высказываний.

По его словам, юноша не употреблял алкоголь и наркотики, а также не курил — ему было нельзя из-за операции, которую перенес при рождении.