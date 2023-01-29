Общество 29 января 2023, 20:25 «Никогда не куплю!» Любители шоколада поверили шутке Ritter Sport о новинке со вкусом сверчка Пользователи соцсетей не оценили шутку Ritter Sport о шоколадке с ножками сверчка rawpixel

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Производитель шоколадок Ritter Sport в соцсетях в шутку анонсировал выпуск продукции с новым вкусом — «хрустящие ножки сверчка». Судя по комментариям, большинство такой подход не оценили.

«Шашлык в еде? Зарегистрирован с сегодняшнего дня! Мы уже давно готовы, а вы?» — написали представители компании.

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«В последний раз покупаю», — сообщил один из пользователей под постом. К нему присоединились множество других любителей шоколада — некоторые отметили, что не покупали товары этой компании и теперь точно не станут.

«Ваши розыгрыши не такие смешные», — заявил другой пользователь.

Третий стал ехидно предполагать, какой вкус в таком случае будет следующим. Четвертый принял розыгрыш за правду и опечалился, заметив, что «жучки в шоколаде — это грустно». Еще один и вовсе призвал производителя «убираться из России».

Однако некоторые все же поняли шутку и призвали остальных не воспринимать ее «слишком серьезно». Ritter Sport не в первый раз делает фейковые выпуски и немного юмора в ленте совсем не помешает, отметила одна из пользователей.