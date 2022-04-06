«Никогда не боялся говорить правду в лицо» Сенатор Джабаров вспомнил, каким был Жириновский

Владимир Жириновский ушел из жизни в возрасте 75 лет. В разговоре с RT первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров отметил, что Жириновский был целой эпохой в истории России.

«Я думаю, что Владимир Жириновский — это целая эпоха современной России. Он ярко вышел на политическую арену России в начале 1990-х годов. Очень умный человек, с глубокими, я бы даже сказал, академическими познаниями. Очень смелый и решительный, никогда не боялся говорить правду в лицо», — сказал Джабаров.

Он добавил, что смерть Жириновского — большая потеря для партии ЛДПР и для всей страны.