Общество 20 апреля 2023, 17:54 Никита Михалков выступил против наказания покинувших страну артистов Режиссер Никита Михалков не поддержал идею о наказании артистов, уехавших из России Соцсети

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Не стоит наказывать артистов, покинувших Россию, заявил режиссер Никита Михалков. Он рассказал, что они и так осознают всю трагичность своего положения, сообщил ТАСС.

Михалков напомнил, что все прекрасно понимают, чем туризм отличается от ПМЖ.

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«Я не за то, чтобы кого-то наказывать. Искреннее понимание, раскаяние, не связанное только с тем, чтобы опять начать безналогово выступать на корпоративах, сегодня не прокатит», — высказался о ситуации с уехавшими из страны артистами режиссер.

Он добавил, что русскими людьми можно назвать только тех, кто остается со своей родиной, когда она «несчастна, в беде и проблемах».

Певец Олег Газманов назвал врагами тех, кто нелестно высказывается о России. Исполнитель признался, что «вычеркнул из списка» артистов, предавших родину. Он добавил, что поддерживает российских военных, занятых в проведении спецоперации. По словам Газманова, он организует сбор средств для приобретения всего самого необходимого для бойцов на фронте — прицелов, коптеров и других вещей.