Никита Михалков с иронией отнесся к новости о собственном заочном аресте на Украине

Российский режиссер Никита Михалков прокомментировал решение киевского суда о его заочном аресте, сравнив украинские власти с фашистами. Комментарий он дал изданию News.ru.

Он отметил, что его удивила позиция генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой, которая предполагает, что «русский кинорежиссер может повлиять на территориальную целостность целой страны».

«Решение объявить в международный розыск [и заочно арестовать] художника из другой страны только за то, что он думает не так, как кому-то хочется, в 1939 году мог бы подписать генеральный прокурор фашистской Германии Эрнст Лауц», — сказал Михалков.

Он добавил, что если бы знал адрес генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, то отправил бы ей ссылку на новый выпуск программы «Бесогон». Однако режиссер полагает, что она не будет полезной для нее.

Ранее генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила о заочном аресте режиссера Михалкова. Его заподозрили в посягательстве на территориальную целостность страны. По словам украинского генпрокурора, режиссера могут задержать во время пересечения границы практически любой цивилизованной страны. Венедиктова отметила, что на Украине уже запустили официальную процедуру объявления Михалкова в международный розыск.