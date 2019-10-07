Никита Белых сможет выплатить долг государству только за тысячу лет

Экс-губернатор Кировской области Никита Белых, осужденный за получение взяток, подсчитал, сколько ему потребуется для выплаты штрафа по приговору. Сумму 48,2 миллиона рублей бывший чиновник погасит только через тысячу лет.

Белых в интервью сайту РБК напомнил, что обратился в суд с просьбой о предоставлении рассрочки или отсрочки.

«Возможности выплатить этот штраф у меня физически нет», — заметил экс-губернатор. В прошении суд ему отказал.

Какого-либо механизма для выплаты штрафа, уверяет Никита Белых, не существует. Имущество ранее возглавлявшего регион чиновника арестовали. За его реализацию не удастся получить и трети требуемой суммы.

«По моим оценкам, то имущество, которое будет реализовываться, позволит получить порядка пяти-семи миллионов рублей. И все. После этого этот долг будет висеть на мне, пока я его каким-то образом не верну», — подчеркнул Белых.

У экс-губернатора остались двухкомнатная квартира в Перми, которую он приобрел еще до работы на госслужбе, несколько книг и сувениров. Автомобиль Белых и его личные вещи уже выставлены на торги.

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Сейчас осужденный за взяточничество мужчина работает в колонии библиотекарем. Часть своей зарплаты — 4,8 тысячи рублей — он отдает в счет погашения задолженности.

«Чтобы погасить штраф, который я должен государству, мне нужна ровно тысяча лет», — подсчитал Никита Белых.

Бывшего губернатора Кировской области приговорили к восьми годам тюрьмы, признав его виновным по двум из трех эпизодов взяточничества. Обвинение утверждало, что гражданин Германии Юрий Зудхаймер заплатил ему дважды по 200 тысяч евро за покровительство относительно принадлежавших иностранному бизнесмену компаний.