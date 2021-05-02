Никас Сафронов расписал на Пасху яйца утконосого динозавра

Известный российский художник Никас Сафронов расписал в канун Пасхи пять окаменелых яиц динозавра. По словам живописца, возраст яиц составляет от 70 до 100 миллионов лет.

«Яйца принадлежат гадрозавру — утконосому травоядному динозавру, передвигавшемуся на двух задних лапах», — написал он в своем Instagram.

Окаменелые яйца предоставили Сафронову из частной палеонтологической коллекции. В посте о росписи древних артефактов он опубликовал фото сертификата их подлинности. На запись обратил внимание Life.

Тут же художник привел историческую справку, рассказав, что в России гадрозавры водились на территории современных Белгородской и Амурской областей, на Сахалине.

Этот пасхальный проект Сафронов организовал вместе с компанией Paleohunters. В комментариях к записи сотрудники поблагодарили художника. При этом они с иронией отметили, что не только Сафронов раскрашивает на Пасху яйца динозавров. Курицы по современной научной классификации тоже являются полноценными динозаврами.

Однако не все подписчики оценили результат работы Сафронова. Были и те, кто не понял, зачем было их расписывать.

«Зачем… Это же история», — написала одна из пользовательниц.

В ответ другой участник обсуждения заметил, что яйца на самом деле ничего не потеряли, а только приобрели.

«Вошли в историю. А так лежали бы себе бестолково, никому не нужные», — пояснил он.