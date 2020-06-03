Никас Сафронов прокомментировал идею поддержки артистов государством

«Профсоюз — история хорошая, они смогут распределять эти деньги в сложный момент жизни, помогая, поддерживая… Но притом многих россиян раздражают эти жалобы, потому что количество артистов на квадратный метр превышает в России все санитарные нормы. Кроме себя они вообще не видят вокруг ни неба, ни мира, ни жизни, ни других людей. Только свои проблемы», — пояснил художник.

По его словам, он выступает за поддержку простых людей, например, билетеров. Живописец считает, что артисты должны понимать, что искусство — это тяжелая работа, которая может и не принести миллионы.

Сафронов считает, что люди, которые занимаются искусством, должны договариваться о поддержке с государством или какими-то организациями. В пример он привел Булгакоав и Чехова, сказав, что они зарабатывали деньги и другими способами.