    03 июня 2020, 10:07

    Никас Сафронов прокомментировал идею поддержки артистов государством

    Анастасия Кременчугская

    Никас Сафронов, известный художник, оценил идею поддержки артистов государством во время пандемии коронавирусной инфекции. Он также прокомментировал возможность создания Профсоюза артистов. Об этом сообщило РИА ФАН.

    «Профсоюз — история хорошая, они смогут распределять эти деньги в сложный момент жизни, помогая, поддерживая… Но притом многих россиян раздражают эти жалобы, потому что количество артистов на квадратный метр превышает в России все санитарные нормы. Кроме себя они вообще не видят вокруг ни неба, ни мира, ни жизни, ни других людей. Только свои проблемы», — пояснил художник.

    По его словам, он выступает за поддержку простых людей, например, билетеров. Живописец считает, что артисты должны понимать, что искусство — это тяжелая работа, которая может и не принести миллионы.

    Сафронов считает, что люди, которые занимаются искусством, должны договариваться о поддержке с государством или какими-то организациями. В пример он привел Булгакоав и Чехова, сказав, что они зарабатывали деньги и другими способами.