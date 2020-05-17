    17 мая 2020, 14:31

    Никас Сафронов получил $320 тысяч за разрезанный палец

    Алена Макаренко

    Художник Никас Сафронов получил деньги по страховке за палец правой руки, который он поранил о банку со шпротами. Ему выплатили 320 тысяч долларов. Об этом он рассказал в эфире программы «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.
    Никас Сафронов получил $320 тысяч за разрезанный палец

    «Я поел шпроты, банку кинул в мусорное ведро. А утром, выкидывая ненужные наброски, пытался утрамбовать, чтобы вошло побольше, и порезал палец», — пояснил он.

    Спустя время палец воспалился. Врачи прописали Сафронову таблетки, но такое лечение художнику не помогло. В итоге он прошел через три операции, но медики так и не поставили правильный диагноз.

    Оказалось, что воспаление было вызвано грибком, а врачи даже не думали об этом.

    «Я на капельницах лежал, меня обкололи всего. Палец спасли, но кости не сошлись. Палец не гнется, но кисть я держу нормально, могу поднять ведро», — рассказал Сафронов.

    В итоге Сафронов получил от страховой компании 320 тысяч долларов. По словам художника, он застраховал руки, глаза и жизнь на общую сумму миллион долларов. Каждый год он платит за это около 23 тысяч долларов.