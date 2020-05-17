Никас Сафронов получил $320 тысяч за разрезанный палец

«Я поел шпроты, банку кинул в мусорное ведро. А утром, выкидывая ненужные наброски, пытался утрамбовать, чтобы вошло побольше, и порезал палец», — пояснил он.

Спустя время палец воспалился. Врачи прописали Сафронову таблетки, но такое лечение художнику не помогло. В итоге он прошел через три операции, но медики так и не поставили правильный диагноз.

Оказалось, что воспаление было вызвано грибком, а врачи даже не думали об этом.

«Я на капельницах лежал, меня обкололи всего. Палец спасли, но кости не сошлись. Палец не гнется, но кисть я держу нормально, могу поднять ведро», — рассказал Сафронов.

В итоге Сафронов получил от страховой компании 320 тысяч долларов. По словам художника, он застраховал руки, глаза и жизнь на общую сумму миллион долларов. Каждый год он платит за это около 23 тысяч долларов.