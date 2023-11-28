Эксклюзив 28 ноября 2023, 16:46 Никакой официальной бумаги нет. Супруга экс-бойфренда Волочковой — о «смерти» мужа в СИЗО Жена экс-бойфренда Волочковой: Кузнецова не привезли из СИЗО на очную ставку Maksim Konstantinov/Global Look Press

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Экс-бойфренда балерины Анастасии Волочковой Сергея Кузнецова не привезли на очную ставку из следственного изолятора. Об этом рассказала его жена Анастасия Кондрачук адвокату семьи Александру Бенхину. Подробности беседы стали известны «360».

Кондрачук заявила, что официально информации о смерти ее супруга из СИЗО не поступало. Дозвониться до следственного изолятора женщина тоже не может — там не берут трубку.

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«Тут какая ситуация? Вроде как да, и вроде как нет. Официально СИЗО не подтверждает это, никакого письменного уведомления нет. До СИЗО дозвониться я тоже не могу, они трубки не берут. Его не привезли на очную ставку, потому что им там сказали, что якобы это случилось. Никакой официальной бумаги у меня нет», — рассказала супруга Кузнецова.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что бывший возлюбленный Волочковой, обвиняемый в жестоком избиении жены, умер в камере «Матросской тишины». Однако адвокат Бенхин в комментарии «360» назвал эти новости фейком.