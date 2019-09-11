«Никакого рака у него нет»: Лещенко опроверг информацию об онкологии у Розенбаума

«Замечательно чувствую»: Розенбаум рассказал о своем состоянии после операции Подробнее

«Он уже выздоравливает, так что все может быть. Но я не знаю. Никакого рака у него нет — это я сразу могу сказать», — заявил Лещенко.

Артист добавил, что на 11 сентября состоится концерт памяти народного артиста СССР Иосифа Кобзона. По словам Лещенко, не исключено, что Розенбаум примет в нем участие.

2 сентября СМИ сообщили, что Розенбаум в тяжелом состоянии находится в реанимации одной из столичных клиник после перенесенной операции. Сообщалось, днем ранее певец жаловался на головные боли. Медики заподозрили и у него нарушение мозгового кровообращения.

Позднее оказалось, что Розенбаума успешно прооперировали в Московском научно-исследовательском онкологическом институте имени Герцена. Его госпитализировали с дорсопатией позвоночника. По словам продюсера артиста Беллы Купсиной, хирургическое вмешательство было запланированным.

Затем ряд СМИ сообщил, что у артиста диагностировали опухоль.