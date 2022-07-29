Правительство выделит средства для неработающих пенсионеров, получающих пенсию ниже прожиточного минимума, заявил «360» председатель президиума Союза пенсионеров России Валерий Рязанский. Он объяснил, что доплаты направят из двух источников.

Первым станут региональные бюджеты тех субъектов страны, в которых уровень прожиточного минимума (ПМ) для пенсионеров превышает средние цифры по РФ.

«Это, как правило, регионы-доноры — Москва, Санкт-Петербург, северные регионы. Эти регионы самостоятельно доплачивают до прожиточного минимума. В Москве это больше 20 тысяч рублей. Что касается других регионов, у них прожиточный минимум пенсионеров установлен ниже, чем федеральный уровень в 11 900 рублей. В этой связи им положена соответствующая помощь из федерального бюджета», — отметил собеседник телеканала.

По словам Рязанского, кто-то из пенсионеров получит надбавку в 200 рублей, кто-то — в полторы тысячи. Все зависит от размера пенсии конкретного человека.

«Эта разница у каждого пенсионера своя. Здесь нет никаких новаций, все это — требования законов», — резюмировал Валерий Рязанский.

Накануне председатель правительства Михаил Мишустин анонсировал выделение 10 миллиардов рублей на поддержку неработающих пенсионеров. Выплаты получат более миллиона человек.