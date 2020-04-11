Никаких контактов, но условия комфортные. Как живут туристы на обсервации в Подмосковье

Российских туристов, у которых нет места для изоляции в Москве и Подмосковье, отправляют на обсервацию, например в подмосковные отели. Как рассказала «360» одна из таких новоприбывших, там их обеспечили комфортными номерами и питанием, а самое главное — постоянным наблюдением врачей.

Девушка показала «360» завтрак, который получил каждый турист. В него входит вода, блины, запеканка, кофе, чай, кетчуп, масло, джем, каша, бутерброд с колбасой и сыром, сосиски и вареное яйцо. Питание оставляют на тумбочке возле двери, чтобы исключить контакт с персоналом.

Девушка прибыла в Москву из кипрской Ларнаки. По ее словам, сначала самолет сел в Санкт-Петербурге для высадки части пассажиров, потом лайнер отправился в Москву.

Температуру им померили, когда еще все пассажиры были на борту, после этого они прошли паспортный контроль, заполнили анкету. Те туристы, у которых есть прописка в Москве, Подмосковье или в ближайших регионах (на расстоянии до 400 километров), отправились на изоляцию домой. Остальным предложили обсервацию в Подмосковье.

Мы приехали в отель. В принципе, тут нам нравится, тут комфортно, все условия для проживания есть Александра Каргина.

По словам девушки, они прилетели из Кипра вечером 10 апреля. После заселения в отель легли спать, а утром их разбудили врачи.

«Нам померили температуру, взяли тест на коронавирус. Мы заполнили анкету на непереносимость лекарственных препаратов, аллергии. Слава богу, у нас нет этого всего. Никаких контактов с людьми мы не имеем, кроме как с врачами, которые полностью в этих костюмах находятся», — рассказала девушка.

За рубежом сейчас находятся около 25 тысяч туристов, застрявших из-за отмены рейсов на время эпидемии коронавируса. Их доставляют в Россию на специальных самолетах, а потом они в обязательном порядке проходят 14-дневный карантин. Тех, кто не может изолироваться дома, отправляют на обсервацию.

В пресс-службе Минимущества Московской области рассказали, что в номерах туристы живут по одному или семьями. Их обеспечивают питанием. Каждый день туристов будут осматривать медики. После окончания обсервации все они смогут поехать к себе домой в другие регионы.