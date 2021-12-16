«Никаких Хургадов, Турций и Америк» Онищенко посоветовал россиянам отмечать новогодние праздники дома

Врач-эпидемиолог, академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко посоветовал россиянам отложить заграничные поездки на потом, а в период новогодних праздников остаться дома. Об этом написала «Общественная служба новостей».

По его словам, в ближайшие дни в России передают морозы. Если сейчас улететь в теплые страны, то неизвестно, как иммунитет отреагирует на резкие перепады температур.

«С точки зрения путешествий, тут бы я сказал категорическое „нет“. Даже, если вы привиты. Со следующего понедельника обещают морозы, вы улетите, неизвестно, как отреагирует иммунитет. Вы там заразитесь, вернетесь в Москву, в морозы, и что вы выиграете от этого? Это будет нагрузка на адаптационный организм. Вы усугубите ситуацию, привезете вирус, а если нет, то снизите адаптационные возможности», — сообщил он.

Онищенко отметил, что в России с каждым годом появляется все больше загородных учреждений и зон отдыха. Летом можно отдохнуть в Крыму и в Краснодарском крае, а для встречи Нового года отлично подойдет Подмосковье.

«Отдыхаем дома, в Подмосковье, в других регионах. Но никаких Хургадов, Турций и Центральных Америк», — заявил Онищенко.