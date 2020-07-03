Никаких чаепитий: Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия в школах и садах

Правила будут действовать до 1 января 2021 года. Теперь в образовательных организациях и других объектах социальной инфраструктуры для детей и подростков нельзя проводить никаких массовых собраний или встреч.

«Запрещается проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц (групповых ячеек, классов, отрядов и иных), а также массовых мероприятий с привлечением лиц из других организаций», — написано в тексте документа.

При этом некоторые ограничительные меры постепенно снимаются. Постепенно открываются фитнес-клубы. С них сняли запрет на работу 23 июня. Спустя три дня уже 60% залов начали функционировать. Также для россиян назвали сроки, за которые спортивная жизнь Москвы вернется в свое привычное положение. Так, мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что в парки в скором времени вернутся спортивные сооружения.