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    03 июля 2020, 20:40

    Никаких чаепитий: Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия в школах и садах

    Мария Шагиахметова

    Роспотребнадзор запретил проводить массовые мероприятия с детьми разных возрастов в учебных заведениях, садах и кружках. Об этом говорится в соответствующем постановлении.
    Никаких чаепитий: Роспотребнадзор запретил массовые мероприятия в школах и садах

    Правила будут действовать до 1 января 2021 года. Теперь в образовательных организациях и других объектах социальной инфраструктуры для детей и подростков нельзя проводить никаких массовых собраний или встреч.

    «Запрещается проведение массовых мероприятий с участием различных групп лиц (групповых ячеек, классов, отрядов и иных), а также массовых мероприятий с привлечением лиц из других организаций», — написано в тексте документа.

    При этом некоторые ограничительные меры постепенно снимаются. Постепенно открываются фитнес-клубы. С них сняли запрет на работу 23 июня. Спустя три дня уже 60% залов начали функционировать. Также для россиян назвали сроки, за которые спортивная жизнь Москвы вернется в свое привычное положение. Так, мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что в парки в скором времени вернутся спортивные сооружения.