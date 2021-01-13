Никаких больше «лузеров» и «ноунеймов»: журналистам «Матч ТВ» запретили употреблять англицизмы

Гридасов отметил, что глава «Газпрома», «Зенита» и «Матч ТВ» Алексей Миллер давно борется за чистоту русского языка в эфире, а его помощники периодически звонят комментаторам, чтобы «донести до них новые ценные указания».

Источник фото: Telegram-канал Станислава Гридасова

Ситуацию с запретом прокомментировала генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки. Она отметила, что если в контексте нужно сказать о самом англицизме, то здесь никаких ограничений нет.

«Штрафов, разумеется, нет. Есть внутренний консенсус, как он есть и по поводу нецензурной брани или сна в прямом эфире», — передает ее слова Sport24.

Канделаки добавила, что со списком согласно руководство и она в том числе. Такой перечень нужен, чтобы следить за чистотой речи. А все остальные надуманные причины, по мнению телеведущей, — «чистая и понятная фантазия для лучшего кликбейта».