«Никакие Меркели не смогут ничего сделать». Протоиерей Смирнов нашел способ повысить рождаемость

Он отметил, что для начала необходимо изменить отношения россиян к продолжению рода, ведь сейчас «от детей предохраняются, как от бандитов». Если раньше появление малыша в семье считалось счастьем, то сейчас стало мукой.

Протоиерей Смирнов призвал бросить английский язык ради церковнославянского Подробнее

По его словам, если рождаемость сохранится на текущем уровне — 1,7 ребенка на семью — то «можно с помощью арифмометра посчитать, когда нас не будет ни как народа, как ни нации, ни как носителей русского языка». Протоиерей также негативно высказался в адрес молодежи, которая предпочитает сначала пожить для себя, а только потом завести ребенка. Он подчеркнул, что нет более важного занятия, чем «выращивать живые, говорящие цветы, научить их, любить».

Как пример он рассказал об одной из своих прихожанок, которая осталась одна с шестью детьми. После того как женщину бросил муж, она жалела лишь о том, что больше не будет беременна.

РПЦ приняла к себе «Русский экзархат» в Европе Подробнее

Ранее для решения демографической проблемы он предлагал создать в каждом регионе кадетские корпуса для социальных сирот, в которых бы работали молодые офицеры. Они бы заменили детям отсутствующих отцов и занялись их воспитанием. Еще одной идеей протоиерея Димитрия стало ограничение в школах количества учителей женского пола. По его мнению, не менее 40% преподавателей должны быть мужчинами, так как женщины не так склонны к педагогике. Кроме того, каждый юноша, который «здоров, не псих», должен пройти армию как «школу жизни».

В таком случае пропала бы еще одна проблема, считает священник, и россиянки «нашли бы себе женихов, но с условием, чтоб рожать не меньше пяти». Если следовать этим советам, «через 20 лет мы бы были самым могучим народом в Европе и уже бы никакие Меркели ничего бы не смогли сделать».