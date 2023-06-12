Общество 12 июня 2023, 17:56 «Никак не могу посмотреть». Путин попросил у Шахназарова флешку с его новым фильмом Президент Путин в шутку попросил у режиссера Шахназарова флешку с его новым фильмом РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин признался, что еще не успел посмотреть фильм «Хитровка. Знак четырех» гендиректора киноконцерна «Мосфильм», режиссера Карена Шахназарова. Глава государства в шутку попросил у кинодеятеля «флешечку», написал ТАСС.

В День России Путин традиционно вручил государственные премии и медали Героев Труда за выдающиеся достижения в гуманитарной, правозащитной и благотворительной деятельности за прошедший год.

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Торжественная церемония награждения проходила в Кремле. На ней присутствовали многие известные россияне, в том числе генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

После награждения Путин неформально пообщался с лауреатами. Президент обратился к Шахназарову, заметив, что никак не может посмотреть его новый фильм, вышедший в мае.

«Фильм ваш никак не могу посмотреть новый. <…> Флешечку дайте», — с улыбкой попросил он.

Шахназаров в ответ пригласил Путина посетить киноконцерн и посмотреть на недавно построенные объекты.

«Хитровка. Знак четырех» вышла в кинопрокат 18 мая. Действие фильма происходит в Москве в 1902 году. По сюжету российский и советский театральный режиссер Константин Станиславский ищет вдохновения для своей новой пьесы, поэтому намерен узнать больше о городском «дне». Он обращается за помощью к знатоку московских трущоб Владимиру Гиляровскому. Вместе они направляются на бандитскую Хитровку, где оказываются втянуты в расследование убийства.

Детективная комедия уже набрала множество положительных отзывов от зрителей. Некоторые сравнили фильм с экранизацией книг Артура Конан Дойла о Шерлоке Холмсе. «Хитровка. Знак четырех» показался им по-хорошему старомодным приключенческим и душевным фильмом.