«Никак не доказать». Специалист оценил предложение наказывать за покупку алкоголя несовершеннолетним

.Гендиректор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз прокомментировал предложение ввести ответственность для людей, покупающих алкоголь несовершеннолетним. Об этом сообщила НСН.

По его словам, предложение хорошее, но доказать покупку алкоголя для подростков невозможно.

«Никак не доказать, что взрослый купил алкоголь ребенку, а не себе. На каждом квадратном метре камеры не поставишь», — пояснил Дробиз.

Он отметил, что так работают почти все законы в России, связанные с алкоголем. По его словам, доказать что-то можно, только если подростки отравились или совершили правонарушение.