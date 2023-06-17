Общество 17 июня 2023, 12:26 «Нигилизм и цинизм». Сальдо обвинил украинские власти в гуманитарной катастрофе в Херсоне Врио губернатора Сальдо: в Херсоне сложилась гуманитарная катастрофа после разрушения ГЭС РИА «Новости»

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В Херсоне сложилась гуманитарная катастрофа после разрушения Каховской ГЭС, жители остались без подвоза еды и возможности полноценной эвакуации. Об этом РИА «Новости» на полях ПМЭФ заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Чиновник отметил, что такая ситуация сложилась по вине местных властей. Он пояснил, что эвакуация людей из зоны подтопления объявлялась, но на деле все очень плохо работает. Сальдо привел в пример один из районов города, который находится в низине и поэтому наиболее пострадал от затопления. По его словам, власти закрыли возможность подвоза жителям продуктов питания. Кроме того, закрыт автомобильный мост, жители могут покинуть территорию малыми группами только по железнодорожному мосту.

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«Таким образом они показывают абсолютный нигилизм и цинизм к тому, что сейчас происходит», — сказал Сальдо.

Врио губернатора добавил, что местное руководство сейчас делит власть, а люди остались брошены.

Разрушение Каховской ГЭС произошло в начале июня. Президент России Владимир Путин обвинил украинскую сторону в этом. Владимир Сальдо заявил, что плотина подлежит восстановлению, и после того, как сойдет вода, сделают необходимые замеры.