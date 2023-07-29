Общество 29 июля 2023, 17:55 Нигерийцы исполнили гимн РФ на полях саммита «Россия — Африка» Появилось видео исполнения гимна РФ нигерийцами на полях саммита «Россия — Африка»

Читать 360tv в

Гости из Нигерии исполнили гимн Российской Федерации на полях саммита «Россия — Африка». Видео опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

Он отметил, что нигерийцы «отлично исполняют» гимн. И правда — как ни удивительно, они спели почти без акцента. Все гости, как положено, стояли. За исполнением гимна последовали бурные аплодисменты.

Реклама

В беседе с лидерами стран Африки Владимир Путин подчеркнул, что Россия готова искать способы мирного урегулирования украинского конфликта, хоть Запад и пытается действовать в своих интересах. Хотя президент Украины Владимир Зеленский на законодательном уровне запретил переговоры с Россией, она остается открытой для диалога.