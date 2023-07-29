29 июля 2023, 17:55
Нигерийцы исполнили гимн РФ на полях саммита «Россия — Африка»
Появилось видео исполнения гимна РФ нигерийцами на полях саммита «Россия — Африка»
Гости из Нигерии исполнили гимн Российской Федерации на полях саммита «Россия — Африка». Видео опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
Он отметил, что нигерийцы «отлично исполняют» гимн. И правда — как ни удивительно, они спели почти без акцента. Все гости, как положено, стояли. За исполнением гимна последовали бурные аплодисменты.Форум «Россия — Африка» состоялся 27–28 июля. Вчера вечером президент России Владимир Путин встретился с участниками африканских делегаций и обсудил украинский конфликт. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков информировал о том, что по итогам встречи готовится заявление, которое выпустят сразу после согласования.
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В беседе с лидерами стран Африки Владимир Путин подчеркнул, что Россия готова искать способы мирного урегулирования украинского конфликта, хоть Запад и пытается действовать в своих интересах. Хотя президент Украины Владимир Зеленский на законодательном уровне запретил переговоры с Россией, она остается открытой для диалога.
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