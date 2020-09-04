Нигерийский скульптор создал копии известных сооружений из спагетти
Скульптор рассказал, что он создавал эти сооружения, используя специальные технологии. По его словам, этим методы отличаются от всех тех, что уже знают люди. В данный момент скульптор работает над миниатюрной копией египетской пирамиды.
«Я хочу показать миру эти прекрасные архитектурные сооружения, потому что они красивые, созданы с использованием замечательных технологий и сильно отличаются от всего, что мы знаем. И я хочу рассказать людям о том, где можно побывать, посещая страну», — поделился Оятоми.
Многие нигерийцы не одобрили такое увлечение мужчины, потому что они зарабатывают меньше трех долларов в день и не могут себе позволить так вольно распоряжаться с едой. Кому-то вообще показалось, что творец занимается бессмыслицей.
«Люди думают, что мое искусство — пустая трата времени. Возможно, они просто не знают, что я пытаюсь показать. Это отражает то, что даже если вы хрупкие, все равно можете устоять, находясь близко друг к другу и держась вместе», — приводит слова скульптора Newinform.
На создание одной модели он тратит порядка трех дней.