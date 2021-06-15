Сенатор Сергей Цеков обсудил с RT намерение украинских законодателей заставить жителей Крыма платить налоги.

«Совершенно ничтожное по своим юридическим последствиям решение», — подчеркнул парламентарий.

По его словам, таким образом украинская сторона демонстрирует, что продолжает заниматься полуостровом. По мнению Цекова, подобным решением киевское руководство накажет своих же граждан, которые живут на Украине, но ведут в Крыму экономическую деятельность.

«Это ведь дополнительные налоги. Хотя, как я понимаю, никаких особых последствий это решение нести не будет, даже если и будет принято. Пока это только законопроект», — заметил член Совфеда.