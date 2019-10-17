Ничто не помешает быть счастливым. Как инвалид из Подольска стал чемпионом мира по армрестлингу

Пенсионер из Подольска Михаил Зверев стал шестикратным чемпионом мира по армрестлингу среди инвалидов, несмотря на то, что уже 38 лет не может ходить. В инвалидное кресло спортсмен угодил еще в 24-летнем возрасте, разбившись на мотоцикле. А в 40 случайно принял участие в городском турнире по армрестлингу и всех победил.

Михаил Зверев тренируется без соперника, в одиночку. Ему сделали специальный стол для инвалида-колясочника, за которым он почти ежедневно совершенствует свои навыки.

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Сейчас спортсмену 62 года. А когда ему было 24, во время отдыха на речке с друзьями, он решил первый раз прокатиться на мотоцикле. Первый стал последним. В результате падения Михаил получил сильнейшую травму позвоночника и навсегда пересел в инвалидное кресло. Молодой парень в самом расцвете сил — можно только представить себе, сколько раз задавался вопросом, зачем сел на мотоцикл.

«А потом пришел к мысли, что это ничего не изменит. Это никак не повлияет на мою жизнь», — сказал чемпион мира по армрестлингу Михаил Зверев.

Источник фото: телеканал «360»

К тому времени Михаил был женат, и у него росла маленькая дочка. Но и здесь Звереву пришлось перенести еще одно испытание.

«Но так сложилась судьба, что жена ушла тут же. Я, например, не в обиде. Трудно с таким человеком жить. Вот я не знаю, что ему помогало», — сообщила мама Михаила Татьяна Зверева.

Источник фото: телеканал «360»

Михаил не махнул на себя рукой. А потом вдруг в 40 лет увлекся армрестлингом. И судьба стремительно понесла его на спортивный Олимп. Сначала были городские, областные и всероссийские соревнования, а потом уже чемпионаты Европы и мира. Канада, Англия, Финляндия, Польша — количество кубков и медалей не счесть. Мужчина объездил полмира. Видел столько городов, что его ровесникам и не снилось.

Сейчас Михаил — заслуженный тренер, который знает про армрестлинг все. Он прекрасно водит машину. А вот на коляске предпочитает перемещаться только самостоятельно — не любит, чтобы его возили.

Источник фото: телеканал «360»

Несмотря ни на что, Михаил Зверев несчастным себя не считает — даже самые жестокие жизненные коллизии не смогут помешать быть счастливым, если человек сам того захочет.

«У меня нет причины быть несчастным. Наверное, это и есть счастье», — подчеркнул Михаил.