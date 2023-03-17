Общество 17 марта 2023, 18:10 «Ничем не могу помочь». Набиуллина — о поиске российских резервов на Западе Набиуллина заявила, что ничем не может помочь в поисках резервов России на Западе РИА «Новости»

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Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ответ на вопрос журналиста Bloomberg о поиске российских резервов за границей заявила, что ничем не может им помочь. Об этом сообщило РИА «Новости».

В ходе пресс-конференции корреспондент Bloomberg сообщила, ссылаясь на на зарубежных регуляторов, что они не могут найти 300 миллиардов долларов российских резервов, попавших под санкции.

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В связи с этим она поинтересовалась, могло ли быть такое, что у России просто нет такого объема арестованных резервов и «ЦБ как-то все спрятал».

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«Что касается резервов, здесь я ничем помочь не могу», — заявила в ответ Набиуллина.

После начала спецоперации страны Запада начали вводить против России целый ряд ограничительных мер. В конце 2022 года в Минфине США сообщили, что заморозили российские активы на 330 миллиардов долларов, в том числе на 300 миллиардов — активы Центрального банка.

При этом, как отмечал Bloomberg, в феврале этого года власти ЕС имели достоверные данные о замораживании российских активов лишь на 36,4 миллиарда долларов, хотя их общая сумма на счетах в Евросоюзе оценивалась в 258 миллиардов.