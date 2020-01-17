«Ничего такого»: ребенок разбил учителю голову за наушник

Директор школы № 13, где ученик разбил голову учительнице за порванный провод от наушника, заявил, что конфликт улажен. Об этом он сказал «360». Тем не менее в СК объявили о проведении проверки.

«Конфликт улажен, ничего такого. Все в порядке», — сказал директор школы №13 Туба Давор.

О драке в школе на юго-западе столицы сообщил «Московский комсомолец». По информации издания, 15 января ученик восьмого класса во время урока физики ударил учительницу так, что пульт от интерактивной доски рассек ей кожу на голове. Потом молодой человек устроил погром в классе. Так он отреагировал на то, что женщина случайно порвала ему наушник, когда он слушал музыку на уроке. После нападения женщину госпитализировали, сейчас она находится на больничном.

Журналисты узнали, что 15-летний юноша ранее оставался на второй год, часто прогуливает школу, его воспитанием занимается бабушка. Кроме того, школьник якобы стоит на учете в инспекции по делам несовершеннолетних.

После публикации в московском управлении Следственного комитета начали проверку.

«Проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех фактов, указанных в статье. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — отметили в пресс-службе СК.