Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов обсудил с RT сообщение о том, что стоимость голубого топлива в Европе превысила 1,3 тысячу долларов за одну тысячу кубометров.

«Ничего принципиально не изменилось», — заметил Правосудов.

По его словам, рост спроса на газ пошел из-за того, что выросло потребление. Это зафиксировано не только в Европе, но и по всему миру. В частности, речь идет о Китае, куда в основном уходит сжиженный природный газ. Вышло так, что на европейском рынке образовался некий дефицит.

«В результате трейдеры стали накручивать цену, а у них есть прекрасная возможность, потому что было выпущено много денег за период кризиса, которые пришли на биржи. <…> С учетом того, что газа еще мало в хранилищах в Европе, это тоже поддерживает аппетит трейдеров на то, чтобы накручивать цену вверх, что они и делают», — добавил специалист.