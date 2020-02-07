«Ничего не получит»: Глушакову не дали отобрать 204 млн рублей у бывшей жены

Глушаков не получит ни копейки от своей бывшей жены Дарьи. Он хотел 204 миллиона. 7 февраля Никулинский суд расставил все точки над «i».

«360» поговорил с бывшей супругой футболиста Дениса Глушакова. Дарья рассказала, что в суд не ездила, так как не видела в этом ни малейшего смысла.

«В полном объеме [отказали], вообще ничего [не получит]. Там никаких мотивов. Я до сих пор говорю, что я это видео не выкладывала. Как оно попало в YouTube — через его друзей, или он кому показал? Может, это подруга его или кума», — поделилась Дарья.

В самый разгар скандала, который разразился между теперь уже бывшими супругами, в Сети появился видеоролик с Глушаковым, где он в находится в бане с якобы проституткой. Сам футболист утверждает, что это подруга детства. Именно это слитое видео и стало камнем преткновения в иске Глушакова к экс-жене. Он настаивал, что это именно она обнародовала ролик, и требовал компенсации за моральный ущерб.

Развелись Денис с Дарьей год назад, а в августе 2019 года суд разделил совместно нажитое ими имущество пополам. Глушакова обязали платить алименты в размере одной трети всех своих доходов. Дополнительно он будет выплачивать 100 тысяч рублей в месяц на младшую дочь, пока ей не исполнится три года.