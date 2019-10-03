«Ничего не могу сказать позитивного». Захарова — о деятельности Волкера по Незалежной
Официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова оценила итоги деятельности Курта Волкера на посту спецпредставителя Госдепа США по Украине. Дипломата процитировал RT.
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«Странно комментировать после отставки, в целом его вклад — ничего не могу сказать позитивного», — отметила Захарова.
Она напомнила, что российский МИД критически оценивал действия и заявления Волкера, поскольку его деятельность не добавляла ни позитива, ни стабильности.
Дипломат обратила внимание на то, что в американских СМИ говорилось о лоббировании Волкером своих интересов и интересов предприятий, в которых он трудился, будучи спецпредставителем Вашингтона по Незалежной.