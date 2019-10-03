Живой демон Украины. Волкер — «виновник сотен жертв бандеровского режима» Подробнее

«Странно комментировать после отставки, в целом его вклад — ничего не могу сказать позитивного», — отметила Захарова.

Она напомнила, что российский МИД критически оценивал действия и заявления Волкера, поскольку его деятельность не добавляла ни позитива, ни стабильности.

Дипломат обратила внимание на то, что в американских СМИ говорилось о лоббировании Волкером своих интересов и интересов предприятий, в которых он трудился, будучи спецпредставителем Вашингтона по Незалежной.