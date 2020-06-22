Ранее стало известно, что адвокат артиста Эльман Пашаев назвал новую причину пьяной поездки Ефремова. Он рассказал, что актер сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, так как должен был помочь другу. Тот попросил Ефремова навестить его жену и мать в больнице. Сам товарищ попасть туда не мог, так как находится на Украине, а границы закрыты из-за пандемии коронавирусной инфекции.

По словам Князева, артист мог вызвать такси и поехать в клинику на нем, а не садиться за руль пьяным. Правозащитник считает, что это прикрытие никак не поможет в суде, так как произошло ДТП, в котором погиб человек.

Председатель московской коллегии адвокатов предположил, что такой версией Пашаев хотел вызвать сочувствие к своему подзащитному.

«Сочувствие, конечно, это может вызвать, но, опять же, не надо забывать, сколько промилле в крови. Это не рюмку человек выпил и поехал. Это, в общем, человек очень сильно расстроился и сильно выпил, наверное. Мне сложно в этом плане сказать, какие цели преследуются, но мне кажется, на судьбу Михаила Олеговича это не повлияет», — заявил Князев.