Общество 21 декабря 2023, 16:50 НИА «Нижний Новгород»: объем незаконной заготовки леса в регионе за год сократился на 62%

Читать 360tv в

Сотрудники филиала Рослесинфорга «Поволжский леспроект» Нижегородской области сообщили о сокращении объема незаконной вырубки и заготовки леса. В этом году цифра уменьшилась на 62% до 943 тысячи кубометров, написало НИА «Нижний Новгород».

Специалисты могут отслеживать незаконную вырубку с помощью дистанционного мониторинга, в том числе — с использованием нейросетей.

Реклама

Как рассказал директор «Поволжского леспроекта» Павел Лебедев, незаконная вырубка леса наносит ущерб не только экономике региона, но и экологии, тем самым увеличивая риск возникновения лесных пожаров.