Общество 22 июня 2023, 13:08 НИА «Нижний Новгород»: на планирование развития города потратят в этом году 288 млн рублей

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На планирование развития Нижнего Новгорода в этом году потратят 288, 4 миллиона рублей. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на директора департамента градостроительного развития и архитектуры Аллу Коновницыну.

Проект будет реализовываться в рамках программы «Градостроительное планирование развития Нижнего Новгорода», рассчитанной на 2019–2024 годы, написали «Народные новости».

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По словам Коновницыной, в эту сумму будет входить создание плана пространственного развития туристического центра, осуществление контроля за наружной рекламой и социально значимой информацией.