«Ни знаний, ни любви к детям». Челябинская учительница называла школьников «спиногрызами» и выкладывала матерные песни

Учительницу из Челябинской области уволили за неподобающее поведение в социальных сетях. Она выкладывала посты с нецензурными подписями, матерные песни, а также называла учеников «спиногрызами».

Об этом учительница рассказала изданию «Подъем». Молодой педагог преподавала русский язык, литературу и математику в школе № 9 Златоуста Челябинской области. В своих социальных сетях она опубликовала фотографию, на которой написала, что дети называют ее «Ирина Александровна и не *** (волнует — прим. ред)». Кроме того, учительница выложила видео, на котором снимала школьников — она подписала его «залипаем со спиногрызами».

Одноклассница учительницы рассказала «360», что в школе она училась «средне» и вела себя «без пафоса».

«Мама у нее неуравновешенная, была, по крайней мере, раньше. После девятого класса (учительница — прим. ред.) сдружилась с [другой девушкой], и началось у нее — пафоса и понтов куча. Не очень приятный человек», — рассказала она.

Девушка отметила, что у ее одноклассницы никогда не было стремлений к знаниям или любви к детям.

«На педагога пошла учиться, как я считаю, только за компанию с подругой. Так как никогда не отличалась ни знаниями, ни любовью к детям!» — подчеркнула собеседница.

Она отметила, что ее бывшая одноклассница сейчас живет с матерью. По словам собеседницы, у уволенной учительницы есть младший брат, а отец «если не ошибаюсь, в школьные годы сидел в тюрьме».

Сама учительница заявила «Подъему», что сейчас «не в состоянии» говорить об этой истории. В администрации города рассказали, что подписали приказ об увольнении 22 октября. Перед этим с учительницей провели совещание.

«Педагог был ранее предупрежден, что, как и все учителя, не должна выкладывать вызывающие фото- и видеоматериалы в интернет. Педагог от работы отстранена», — заявили там.