Эксклюзив 15 декабря 2023, 13:07 «Ни света, ни свежего воздуха». Львиц оставили замерзать в неотапливаемом фургоне под Челябинском Зоозащитник Даллакян: хозяин цирка оставил львиц замерзать в фургоне в Копейске

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Хозяин цирка-шапито держит львиц в неотапливаемом фургоне в Копейске Челябинской области, животные могут погибнуть от холода. Об этом рассказал «360» зоозащитник Карен Даллакян.

По словам активиста, шапито принадлежит ИП Кожанову, который живет на улице Ульянова в одном из поселков на территории Копейска. Владелец цирка разместил фургон с львицами напротив своего дома, чем привлек внимание местных жителей.

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«С октября месяца в поселке стали люди жаловаться, что боятся за безопасность, потому что эти контейнеры кричат, двигаются», — сообщил Даллакян.

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На место выезжали участковый и представитель местной администрации, хозяину передвижного цирка выписали предостережение с требованием убрать фургоны и прицепы, рассказал зоозащитник. ИП незаконно распорядился землей, которая ему не принадлежит, однако с октября контейнеры он так и не убрал, отметил собеседник «360».

А тут ударили морозы -30 градусов. Люди не только за свою безопасность стали переживать, но и переживать за животных, которые внутри этого всего безобразия. Внутри фургона — клеточки для транспортировки животных, то есть это не вольер. Животные находятся в этом уже почти три месяца. Ни света, ни свежего воздуха. Карен Даллакян зоозащитник

Реакция надзорных органов

Активист заявил, что позиция надзорных органов по этой ситуации неясна. Они не подключаются к проблеме третий месяц, хотя администрация муниципалитета направила акт обследования и предостережение, сообщил собеседник «360». По его словам, Россельхознадзор принимает только письменные жалобы, а звонок на горячую линию обращением не считается, хотя речь идет об угрозе жизням людей и животных.

«Если профилактический визит не получится, владелец животных может отказать в этом визите, то они обратятся в прокуратуру. Отдельно уже общественники обратились в прокуратуру, ждем сильного реагирования», — отметил Даллакян.

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Зоозащитник добавил, что ИП Кожанов получил лицензию на свою деятельность, но в Алтайском крае, а не в Челябинской области. Собеседник «360» также сказал, что именно на этого дрессировщика напала львица во время представления в Новосибирской области в 2021 году.