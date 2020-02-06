«Ни одна маска не защитит на 100%»: россиянам сказали, стоит ли скупать строительные респираторы из-за коронавируса

Строительный респиратор с гарантией защитит от пыли, стружки или химических испарений. От вируса по этому принципу тоже можно уберечься, но зараза все же может проникнуть через респиратор. Вирус — слишком маленький организм. Об этом «360» рассказали менеджеры строительных магазинов, где начали скупать респираторы.

«От вируса ни одна маска не защитит на 100%, но при использовании респиратора повышается шанс того, что вы этот вирус не получите. Вирус — это очень мелкий организм. Он может и сквозь эту маску проникнуть тоже», — рассказал менеджер по продажам компании «Альфа-Лаб» Антон. В магазине «Спецстройодежда» сообщили, что строительные респираторы реально стали раскупать активнее в последние дни.

«Продажи увеличились. Спрос начался где-то в начале прошлой недели, но запас респираторов еще есть», — поделился собеседник.

Ранее продавцы спецодежды рассказали, что в магазины люди обращаются за надежной защитой от коронавируса, тогда как на прилавках в основном респираторы первого класса защиты. Для инфекции они не станут помехой.

Смертельный коронавирус из китайского Уханя убил за последние сутки еще 74 человека. Всего жертвами инфекции стали 564 человека. Заразились более 28 тысяч человек.