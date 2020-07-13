Ни один участник парада Победы не заразился коронавирусом

Ни один военнослужащий, который принимал участие в параде Победы на Красной площади в Москве, не заразился коронавирусной инфекцией.

«Время показало: благодаря своевременным, эффективным и беспрецедентным предпринятым мерам нам удалось не только не допустить инфицирования военнослужащих COVID-­19, но и в целом снизить уровень сезонных заболеваний, в том числе коронавирусной инфекцией», — сказал начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны России Дмитрий Тришкин в интервью «Красной звезде».

За каждым парадным расчетом, включая иностранных военнослужащих, был закреплен медперсонал, рассказал Тришкин. Он добавил, что это было необходимо для наблюдения, измерений температуры, а также проведения экспресс-тестирования, которые делались три раза в неделю. Кроме того, в течение всего периода военнослужащие и сопровождавшие их лица были обеспечены масками, перчатками и антисептиками.

Эти меры позволили не допустить распространения коронавируса среди участников торжественных мероприятий, отметил Тришкин, добавив, что по завершении парада Победы все они вернулись здоровыми в пункты постоянной дислокации. Также военнослужащие в целях безопасности прошли 14-дневную обсервацию и лабораторное обследование.

Тришкин рассказал и о подготовке к нынешнему Главному военно­морскому параду. По его словам, подготовка проходит в особых условиях и не менее ответственно.

Все экипажи кораблей, принимающих участие в параде, были предварительно обследованы и направлены в море на двухнедельную обсервацию, пояснил начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны России.

Торжественный парад в честь 75-летия Великой Победы прошел на Красной площади 24 июня. В нем приняли участие порядка 15 тысяч военнослужащих и 225 единиц военной техники. В небе пролетели 75 военных самолетов и вертолетов. Принимал парад президент России Владимир Путин вместе с ветеранами и иностранными гостями.