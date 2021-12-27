«Ни о чем таком я и подумать не мог». Стример Жмилевский рассказал о последней встрече с Просвирниным

Стример Владислав Жмилевский рассказал о своей последней встрече с националистом Егором Просвирниным, жизнь которого резко оборвалась в понедельник. По его словам, Просвирнин никогда не говорил с ним о проблемах в отношениях с женой. Об этом Жмилевский сообщил «360».

Жмилевский рассказал, что в последний раз виделся с Просвирниным в марте 2020 года, когда приезжал в Москву. Тогда они провели с Просвирниным и его возлюбленной совместный стрим.

«Тогда атмосфера у них дома была очень дружелюбной. Мы хорошо пообщались, провели, я бы сказал, неплохой эфир и много чего успели обсудить», — сказал Жмилевский.

Стример отметил, что после этого они больше не встречались лично. Они еще раз общались в конце 2020 года, когда в США проходили президентские выборы.

«Мы в основном обсуждали сугубо политические темы. Ни о чем таком я, если честно, и подумать не мог», — признался он.

Жмилевский отметил, что в последнее время мало следил за деятельностью Просвирнина, но смотрел некоторые его ролики на YouTube и стриминговых площадках. Он отметил, что Просвирнин вел разные каналы под общим названием Czar, на которых обсуждал политику, проходил игры, приглашал гостей.

«Это было что-то на уровне маленького медийного проекта, вещающего практически везде в интернете», — отметил стример.

Многие ролики Просвирнина вызывали резонанс и споры. По словам Жмилевского, они были довольно популярны.

Стример отметил, что спутница Просвирнина «вроде совсем недавно» стала его женой.

«Я тоже видел сообщения на одном из его ресурсов. Если честно, я так до сих пор не удостоверился, реальные они или нет. О том, что в семье действительно не все было идеально. Не знаю, уж связано ли как-то это со сложившейся ситуацией», — сказал он.

Жмилевский также отметил, что ему неизвестно, насколько достоверна информация о предсмертной записке, предположительно, оставленной Просвирниным, в которой он якобы написал, что «устал жить» и «лучше уйти сейчас», подписавшись «Еж». Стример допустил, что Просвирнин мог написать такое, указав, что тот не всегда был психологически устойчив.

«Вполне возможно, что в жизни его за это время могло произойти много чего неблагоприятного. Также это полнилось слухами про употребление запрещенных веществ, но про это мне напрямую от Егора или Марины тоже ничего не известно», — сказал он.

Егора Просвирнина обнаружили мертвым в Москве в понедельник. Ему было 35 лет. Незадолго до смерти он написал в Twitter несколько постов о том, как разочаровался в жене после шести лет отношений.